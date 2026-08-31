Экспрессивный стендап
Садовая Черногрязская 22 с1
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Завершение:
от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ваяяяяя! Кто это тут у нас охотник за эмоциями? Самая жестикулирующая нация в мире — итальянцы. Самая смеющаяся нация в мире — россияне. Пу-пу-пу.... Как будто есть смысл объединить эти экспрессии, помогая родиться новому жанру комедии? Пригоняй — экспрессия и винишко (ну или что ты там предпочитаешь) гарантированы. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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