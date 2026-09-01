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Стендап Свидание

Руки ВВерх бар, Нижегородская, 2к1

Начало:

Завершение:

от 1490₽ до 5490₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Романтика + юмор = идеальный вечер. Здесь создали формат для тех, кто устал от скучных свиданий. Представь: уютный столик на двоих с бутылкой вина и закусками — а вместо неловкого молчания тебя ждёт стендап-концерт с интерактивами и шутками на знакомые темы, без пошлости и грязи Ты будешь смеяться так громко, что забудешь о любых стеснениях. А когда шутки закончатся, у тебя уже будет общая тема для разговора. В стоимость брони столика на двоих входит бутылка вина/шампанского Внимание, сбор гостей (рассадка зрителей): за 30 минут до начала шоу

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