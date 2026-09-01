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Юлия Ахмедова

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый микрофон» на канале ТНТ. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому её рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.

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