Не лекция и не мастер-класс. Это — полноценное пространство, где можно писать без страха и оценки. Встречаются, чтобы пробовать короткие упражнения, разбирать, как устроен текст, и читать друг другу — если захочется. Что тебя ждёт: — короткое упражнение для разогрева — обсуждение темы встречи с её теоретической стороны — практика: написание собственного текста по заданной теме — обсуждение и совместное чтение Опыт в сфере творческого письма необязателен, в клубе никогда не будет критики. Будут разбирать, как устроен текст, — от встречи к встрече, шаг за шагом. Тема первой встречи клуба: «Всё вокруг — это текст». Вопросы и запись в ТГ.