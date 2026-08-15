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Вечер знакомств в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

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Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+

Про событие

Спокойная нейрофрендли встреча для знакомств, разговоров, мемных самопрезентаций и поиска людей, с которыми действительно может совпасть вайб. В этот вечер будут: – показывать презентации о себе, своих специнтересах, гиперфиксациях и любимых штуках – играть в короткие социальные настолки и разговорные игры без жёсткой конкуренции и давления – обсуждать идеи для совместного досуга, делиться местами, хобби, форматами отдыха и искать людей для совместных вылазок, творчества или просто общения Можно: * приходить одному * молчать часть времени * общаться столько, сколько комфортно именно тебе В Топи: – приглушённый свет, нет громкой музыки; – есть возможность посидеть отдельно и передохнуть; – понятные инструкции и бережная атмосфера; – не нужно «играть в экстраверта», чтобы быть частью пространства. Стоимость: 1000 рублей за одного, 1800 рублей за двоих.

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