Мармайт: понос дьявола
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Еда
Про событие
Знаешь, что общего у мармайта и коммунарства? Правильно. Франко-прусская война 1870 года. Заинтересовался? Мармайт — вещь невероятная. Это английская намазка на хлеб из экстракта пивных дрожжей, содержащая в себе «пятый» вкус умами, а также все витамины группы В. История его создания поражает так же, как и вкусовые предпочтения англичан. В общем, это настоящий супер-фуд, но вкус... Приходи на лекцию, чтобы узнать секрет этого продукта. Пройдёшься от истории создания и главного невеганского конкурента и до биологических фактов с мемами. Не забудь принести свой кусочек хлеба. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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