Дюк Нюкем должен умереть
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Сидишь в Интернете? Тогда наверняка слышал о таком понятии как «соевый». Были времена, когда геймеры были свободны от таких слов и размышлений на сию тему. Дюк Нюкем — это герой видео-боевиков 90-х и антигерой современности. Чистый тестостерон. Абсолютная маскулинность. И вместе с тем, символ эпохи, когда все игровые разработчики хотели повторить успех Doom. И лишь некоторым улыбалась удача... Стальные мускулы, культовые цитаты, ураганный экшен — вот те слова, которые первыми приходят на ум. Какие приходят потом? Конкурирование с 3D-Quake'ом, движок Build и тяжелая дорога к сиквелу Duke Nukem Forever. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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