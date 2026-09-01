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Стеклянный купол

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Дом — не место, а допущение. Чжан Цзинь Вэй отменяет его: скиталец — не тот, кто ушёл из дома, а тот, кто узнал, что дома никогда и не было. Художник родился в Китае, учился в Сингапуре, окончил Академию художеств имени Репина. Он наследует русской академической школе, но обращает её ремесло не на идеологию, а на метафизику исчезновения. Его главный приём — растворение фигуры: у Борисова-Мусатова оно элегично, у Врубеля трагично, у Вея — освобождающе. Тело перестаёт быть темницей: в распаде оно не гибнет, а возвышается. «Стеклянный купол. Мира видимый тупик» — предел, где плавится язык. Но странник делает не шаг вперёд, а шаг назад — и купол лопается. Свобода оказывается не за пределом, а внутри. Бежать надо не из мира, а из «мысленной тюрьмы». Открытие выставки состоится 15 сентября в 19:00. Режим работы с 16 сентября: ВТ – ВС, 12:00 – 20:00

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