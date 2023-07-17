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Электротеатр Станиславский

Москва, Тверская ул., 23

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http://electrotheatre.ru/ До революции в здании на Тверской улице находился популярный кинотеатр «Арс», именно поэтому зал имеет непривычную вытянутую форму. Нынешний Театр им. Станиславского здесь обосновался в 1948 году, когда из оперной студии основателя МХТ был образован средних достоинств драматический театр. В 2013 году кресло худрука занял один из главных театральных экспериментаторов — режиссер Борис Юхананов. Здесь он с размахом реализовал свой проект, согласно которому для начала театр был полностью переоборудован, а затем превращен в центр мировой режиссуры «Электротеатр Станиславский». Самое авангардное среди высококачественного, самое сложносочиненное среди высокобюджетного — теперь здесь. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.
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Комментарии

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Артём Здесь
28 января 2024, 21:50

И вновь попали на спектакль в это прекрасный театр! Макс Блэк и 62 способа подпереть голову рукой. Начну с главного! Подпирать голову рукой не пришлось! Т.к. зрелище заставляло активно вращать шеей. Без замысловатых рецензий! Желаете зрелища и готовы на то, что форма будет преобладать над содержанием?! Берите, родных, близких, детей и смело идите на спектакль! Выглядит он для всех впечатляюще одинаково! И звучит тоже! 1 актер, погружение в лабораторию ученого, бесконечный поток цикличных мыслей и все это с пиротехническими эффектами. Постановщик немец, который считает, что механизмы рассказывают историю не хуже людей. На них вы и будете смотреть и слушать весь спектакль. Неповторимый антураж с уникальной подачей.

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Артём Здесь
21 января 2024, 17:15

Что такое спектакль "4 часа 20 минут", и есть ли жизнь после второго антракта? Традиционно начну со слов благодарности всей команде Кавра, и Софе в частности, @oliviiaolivka. Ребята, вы лучшие, и благодаря вам происходят грандиозные культурные открытия! Начнём! Электротеатр Станиславский. Спектакль "Визит дамы". Готовились в лучших традициях: "Страх и ненависть в Лас Вегасе". У нас было несколько бананов для поднятия настроения, кофеиновый баточник, если в буфете не окажется кофе, и несколько блистеров леденцов от кашля. Такая подготовка шла из опыта других спектаклей. Спойлер - в этот раз все было по-другому. Сюжетная завязка: в захудалый Европейский город спустя долгое время возвращается одна из жительниц. Она заработала ОЧЕНЬ много денег, и теперь все местные надеются, что дама вдохнет жизнь в их город, и все поменяется. В роли переговорщика выдвигают мужчину, с которым у нее был бурный роман в молодости. И казалось бы, что может пойти не так. Ответ - буквально всё!

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