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Галерея на Каширке

Москва, ул. Академика Миллионщикова, 35к5

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https://www.nakashirke.com/ Галерея на Каширке — открытая площадка и мастерская для проектов разных жанров и масштабов. Открыта в 1986 году как Выставочный зал Красногвардейского района. Стала одной из первых официальных площадок для современного российского искусства, сыграв важную роль в интеграции неофициального искусства в отечественный и мировой контекст. Здесь работали кураторы Андрей Ерофеев, Иосиф Бакштейн, Виталий Пацюков, Олоф ван Винден. Выставлялись Гриша Брускин, группа «Коллективные действия», Игорь Макаревич, Иван Лубенников (его паутина у входа — память о первой персональной выставке 1987 года), Александр Панкин (персональная выставка 1988 года). Сегодня в галерее проходят не только художественные выставки, но и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы, творческие встречи, презентации книг. Галерея поддерживает молодых авторов — регулярно проводятся выставки студентов и выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ, Школы Родченко, Свободных мастерских ММОМА, Института бизнеса и дизайна, Британской высшей школы дизайна и др. Режим работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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