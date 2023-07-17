https://mosmuseum.ru/ Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский Двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского. График работы: с 11.00 до 21.00 ежедневно, кроме понедельника
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Ламбада маркет
На сентябрьском маркете празднуют 17-летие и всё, что сделали за эти годы. А именно — поменяли навсегда культурный досуг москвичей. Встречают более 150 участников, тематические зоны, винтажный корнер...
Комментарии
Очень интересный музей, периодически проходят барахолки, выставки, показы кино. Сейчас вот здесь проходит фестиваль авангарда
Очень неожиданно было увидеть молодежное креативное пространство в месте с таким названием. Думали, когда шли, что это будет нечто наподобие Музея Московского Кремля, а тут такой крутой комплекс (с такой милой кофейней!!). Очень интересно для молодых