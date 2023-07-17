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Музей Москвы

Москва, Зубовский бульвар, 2

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https://mosmuseum.ru/ Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский Двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского. График работы: с 11.00 до 21.00 ежедневно, кроме понедельника
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Комментарии

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ALE
30 июня 2021, 02:56

Очень неожиданно было увидеть молодежное креативное пространство в месте с таким названием. Думали, когда шли, что это будет нечто наподобие Музея Московского Кремля, а тут такой крутой комплекс (с такой милой кофейней!!). Очень интересно для молодых

И
Илья
20 мая 2021, 19:44

Очень интересный музей, периодически проходят барахолки, выставки, показы кино. Сейчас вот здесь проходит фестиваль авангарда

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