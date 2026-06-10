Серия мастер-классов для начинающих, во время которых можно будет освоить основы шахмат. На первом занятии, которое пройдет в пространстве основной экспозиции «История Москвы», участников познакомят с историей шахмат и уникальными предметами игры, представленными на экспозиции. Также ведущие расскажут, как ходят фигуры. Далее участники постепенно изучат основы шахматной тактики и стратегии, познакомятся с планами для каждого из этапов игры — дебют, миттельшпиль и эндшпиль. После посещения всего цикла можно будет научиться играть на уровне уверенного начинающего. Для участия можно оформить абонемент на 4 занятия либо разовые билеты на отдельные занятия. Время проведения: по вторникам (15, 22, 29 сентября и 6 октября) — в 19:00