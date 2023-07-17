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Пространство «Внутри»

Москва, ул. Казакова 8, стр. 3

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Пространство «Внутри» – пространство свободного искусства, где ты можешь увидеть спектакли самых разных жанров и для разной аудитории. Театральное пространство объединяет под одной крышей независимых режиссеров и драматургов, тех, кто только ставит свои первые спектакли, и тех, кто уже был лауреатом «Золотой маски». Спектакли идут практически каждый день: тут нашлось место и пластическому театру, и документальному, и произведениям, которые стали классикой, и перформансу. https://vnutri.space
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Комментарии

А
Аноним
17 ноября 2024, 17:20

Обожаю! ❤‍

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Софа
3 августа 2024, 03:53

Люблю, обожаю, все время хочу возвращаться! Рекомендую спектакль «Добыть Тарковского» ✨

А
Аноним
15 июля 2024, 01:55

👍

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Татьяна Архипова
27 июня 2024, 02:59

Была на спектакле «надо что-то делать» осталась в диком восторге. Само пространство очень интересное, очень много людей лишних спектаклей, где играют значимые актеры. Очень рекомендую

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