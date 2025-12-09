«Мне очень радостно, что эта пьеса, написанная в далеком 1989 году, возвращается к публике, что она не устаревает. Что люди будут приходить, смеяться и в конце, надеюсь, вытирать слезки» Николай Коляда, автор пьесы «Мурлин Мурло» Внимание, товарищи! Сегодня наша планета столкнётся с другой. Просим соблюдать спокойствие... Режиссер Таисия Вилкова представляет новое прочтение культовой пьесы Николая Коляды, с современным взглядом на проблемы маленького человека, поиск эмпатии и счастья среди хаоса, абсурда бытовых драм и постапокалиптического мышления. 27 лет спектакль «Мурлин Мурло» в постановке Галины Волчек был визитной карточкой «Современника». «Это конец света», отдавая дань легенде трагифарса, глубинно переосмысливает происходящее в вымышленном провинциальном Шипиловске. Слегка блаженная и очень добрая Ольга – в вечном поиске любви и счастья. Внезапно в ее жизнь, где есть много вопросов, включая постыдный роман с соседом по лестничной клетке, врываются два гостя, которые перевернут и без того хрупкий мир… Особенно учитывая шок-новость, принесенную Олиной эксцентричной сестрой Инной. Героям предстоит как можно скорее разобраться со своими чувствами, ведь конец света наступит уже сегодня. Внимание: 9 декабря состоятся 2 сеанса - в 18:00 и 20:00.