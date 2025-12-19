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Затоваренная бочкотара

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

Нас всех ждет хороший человек. Он ждет всегда. То авария, то незапланированная остановка… Звучит, как классический роуд-муви, не правда ли? Только вот неожиданно в историю врывается ожившая Романтика с Лженаукой, вплетаются сны, которые начинаются и, похоже, не заканчиваются. Компания незнакомцев собирается в сельпо, чтобы вместе отправиться до станции Коряжск. А оттуда – кто в отпуск, кто в Москву по работе. Ну а кто-то везет по назначению полный портфель кляуз и жалоб. Что же такое «бочкотара»? Символ законсервированного времени или ощущение дома и защиты, которое так нужно каждому? И кто такой «хороший человек»? В конечном же счете всё это о любви. Нельзя жить без надежды, что на далеком острове всех нас ждет хороший человек. Мы все дышим любовью, и эта любовь повсюду. Комедия с преувеличениями и сновидениями по повести Василия Аксёнова. Партнером спектакля выступает компания «Не просто вещь» — экосервис, превращающий старую одежду в новые изделия.

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