Нас всех ждет хороший человек. Он ждет всегда. То авария, то незапланированная остановка… Звучит, как классический роуд-муви, не правда ли? Только вот неожиданно в историю врывается ожившая Романтика с Лженаукой, вплетаются сны, которые начинаются и, похоже, не заканчиваются. Компания незнакомцев собирается в сельпо, чтобы вместе отправиться до станции Коряжск. А оттуда – кто в отпуск, кто в Москву по работе. Ну а кто-то везет по назначению полный портфель кляуз и жалоб. Что же такое «бочкотара»? Символ законсервированного времени или ощущение дома и защиты, которое так нужно каждому? И кто такой «хороший человек»? В конечном же счете всё это о любви. Нельзя жить без надежды, что на далеком острове всех нас ждет хороший человек. Мы все дышим любовью, и эта любовь повсюду. Комедия с преувеличениями и сновидениями по повести Василия Аксёнова. Партнером спектакля выступает компания «Не просто вещь» — экосервис, превращающий старую одежду в новые изделия.