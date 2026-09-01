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Хиросима

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В основе спектакля — одноименный репортаж 1946 года. Единственный в истории американской журналистики текст, для которого The New Yorker выделил весь номер от первой до последней полосы, отказавшись даже от рекламы. Для Джона Херси, автора этого репортажа и одного из основателей «новой журналистки» и жанра нон-фикшн, принципиальным было не выносить суждения, не анализировать политический климат и не делать зловещих зарисовок с натуры, а попытаться вглядеться в жизни тех, кто там был. Рассмотреть как можно тише и внимательнее судьбы выживших, которые, к слову, называли себя «пережившими свет». Что это за свет расщепляющегося ядра, и что он высветил 6 августа 1945 года в Хиросиме, в человеческом мире и в человеческой способности переживать катастрофу? Это история о равновесии в разрушенном и изуродованном мире и о том последнем, что у нас остаётся, когда не остаётся ничего.

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