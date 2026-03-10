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Он в Аргентине

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Действие происходит в доме отдыха «Актер» поздней осенью. Из всех постояльцев осталась одна пожилая актриса Диана. Кастелянша Нина пытается выпроводить её и закрыть помещение на зиму, но Диана отказывается уезжать, потому что ехать ей некуда. Трудно вообразить более несхожих женщин, чем героини, и трудно представить более несхожих исполнительниц. Диана — Роза Хайруллина с ее бесстрастием и абсолютно инопланетной внешностью, бесплотностью, угловатой пластикой, отсутствующим взглядом — кажется экзотическим растением на фоне такой реальной, шумной и простой Нины Юлии Чебаковой. Стилистика актерской игры балансирует на стыке абсурда и бытовой конкретики. И это основа конфликта пьесы, взаимоотношений между героинями и трагикомических смыслов рассказанной истории. 3 октября состоится 2 спектакля: в 18:00 и в 20:00

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