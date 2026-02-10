Забытый герой — то ли неврастеник, то ли романтик, ждёт гостей. К нему не заходили с 1980-х. В воображении он проживает череду простых бытовых положений: вот он идет в магазин, вот покупает кофе, вот ссорится с девушкой, а вот его бьют хулиганы. Он пытается найти новый подход к каждой ситуации, но всякий раз сбивается на шаблон. Режиссёр, кажется, посмотрел все лучшие советские фильмы. И задействует эмоциональную память, начинает играть с ней через узнаваемые образы. Это Женя Лукашин из «Иронии судьбы», Бузыкин из «Осеннего марафона», герой Янковского из «Полетов во сне и наяву». Это то кино, которое уже зашито в ДНК. Ведь каждый реагирует на «давайте негромко, давайте вполголоса». Весь этот перечень образов и героев исполняет один актер — блистательный Сергей Шайдаков.