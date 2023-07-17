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Посуда ручной работы, интерьерная керамика, керамика свободной формы, украшения, керамика раку, керамическая плитка с отпечатками живых растений и даже керамическая мебель — все совершенно разное, но....
Маркет соберёт лучших мастеров и дизайнеров, чтобы ты мог выбрать действительно уникальные вещи. Что будет: 87 авторов зона мастер-классов: можно бесплатно попробовать создать изделия из синельной пр...
Это будут два дня, в которые хочется никуда не спешить: бродить между столами, ощущать фактуры, примерять «то самое» и неожиданно находить вещи, которые будто ждали именно тебя. Собрали ещё больше ло...
Комментарии
Люблю это место всей душой, прихожу отвлечься от суеты
Место уже ставшее классикой для тех, кто любит город
👍🏼
Приятное место
Прекрасное место✨ Была сегодня там на мероприятии и прекрасно провела время. Атмосфера тоже заслуживает вашего внимания и времени. Есть где пофоткаться, перекусить и отдохнуть. Очень советую зайти в магазин «на полке» особенно через окно (да, так можно). Кратко, езжайте не пожалеете~
В этой локации глаз не устает радоваться цветовым и графическим решениям. Кайф
Прекрасное арт пространство
Много активностей, помещений, просто класс! Ходила на выставку, по дороге до неё уже получила настоящий кайф для глаз и души. Ещё попали на крышу с видом на тихую улочку Москвы, погладили котиков и насладились атмосферой этого места😁✨
Обожаю это место!! Огромное арт пространство где много много всего!
Туда просто приходишь и ходишь ? Или там что-то нужно покупать или зарегестрироваться ? Помогите пожалуйста)
очень необычное местечко. иногда можно застать здесь фестивали, есть несколько очень приятных магазинчиков с мелочами :)
Очень интересные и необычные выставки с современным подходом
Ходили с молодым человеком на выставку Густава Климта, это было безумно красиво, музыка завораживающая дух, рекомендую!)
Неплохое место, но не с каждой выставкой везет. Есть достаточно хорошие, есть вообще не информативные. В мультимедийном зале очень плохой звук и не понятна речь диктора вдобавок к общей отрывистости повествования, очень много важнейшей информации не упоминается.
замечательное место! Правда очень легко запутаться
Была на выставке Ван Гог и Босх. Масса впечатлений. Замечательное место
Любимое место, столько позитива и творчества нигде не сыщешь 😍
Bulochka, а вход платный ?
Эстетично арт вписался в старый район и здания, дав вторую жизнь старым зданиям. Есть симпатичные кафе со вкусной едой. В одном из зданий есть тайный выход на большой балкон с видом на проезжающие поезда и возможностью зачилить с кофе под летним солнцем♥