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Артплей

Москва, Нижняя Сыромятническая, 10

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Первый креативный-кластер Москвы. Сейчас это целый творческий и деловой квартал, где открыты мастерские, дизайнерские и архитектурные бюро, шоурумы, магазины, а также организована инфраструктура для комфортного времяпрепровождения: кафе и рестораны, зоны отдыха и Открытый музей. Сайт: https://www.artplay.ru/
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Пишем об этом месте в блоге

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Комментарии

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Настасия
27 июня, 03:15

Эстетично арт вписался в старый район и здания, дав вторую жизнь старым зданиям. Есть симпатичные кафе со вкусной едой. В одном из зданий есть тайный выход на большой балкон с видом на проезжающие поезда и возможностью зачилить с кофе под летним солнцем♥

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Натали
23 октября 2024, 23:48

Люблю это место всей душой, прихожу отвлечься от суеты

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Валера
16 октября 2024, 05:10

Место уже ставшее классикой для тех, кто любит город

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ripperdripper
24 августа 2024, 00:00

👍🏼

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Ася Асташкина
13 сентября 2023, 18:51

Приятное место

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Luna Lu
3 сентября 2023, 01:17

Прекрасное место✨ Была сегодня там на мероприятии и прекрасно провела время. Атмосфера тоже заслуживает вашего внимания и времени. Есть где пофоткаться, перекусить и отдохнуть. Очень советую зайти в магазин «на полке» особенно через окно (да, так можно). Кратко, езжайте не пожалеете~

NB
Natalia Babkova
19 мая 2023, 01:01

В этой локации глаз не устает радоваться цветовым и графическим решениям. Кайф

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Marchunya
9 апреля 2023, 14:10

Прекрасное арт пространство

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skvearline
30 декабря 2022, 20:53

Много активностей, помещений, просто класс! Ходила на выставку, по дороге до неё уже получила настоящий кайф для глаз и души. Ещё попали на крышу с видом на тихую улочку Москвы, погладили котиков и насладились атмосферой этого места😁✨

П№3
Пользователь № 30894
17 ноября 2022, 22:59

Обожаю это место!! Огромное арт пространство где много много всего!

К
Катрина
11 июня 2022, 14:59

Туда просто приходишь и ходишь ? Или там что-то нужно покупать или зарегестрироваться ? Помогите пожалуйста)

П№
Пользователь №75665
13 мая 2022, 21:41

очень необычное местечко. иногда можно застать здесь фестивали, есть несколько очень приятных магазинчиков с мелочами :)

А
Арина
6 мая 2022, 13:32

Очень интересные и необычные выставки с современным подходом

П№
Пользователь №68757
16 февраля 2022, 13:23

Ходили с молодым человеком на выставку Густава Климта, это было безумно красиво, музыка завораживающая дух, рекомендую!)

А
Аноним
7 января 2022, 01:16

Неплохое место, но не с каждой выставкой везет. Есть достаточно хорошие, есть вообще не информативные. В мультимедийном зале очень плохой звук и не понятна речь диктора вдобавок к общей отрывистости повествования, очень много важнейшей информации не упоминается.

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Ульяна Москаленко
3 января 2022, 17:12

замечательное место! Правда очень легко запутаться

П№4
Пользователь № 40861
2 сентября 2021, 17:38

Была на выставке Ван Гог и Босх. Масса впечатлений. Замечательное место

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Bulochka
30 июня 2021, 16:29

Любимое место, столько позитива и творчества нигде не сыщешь 😍

П№
Пользователь №179943
13 сентября 2022, 02:20

Bulochka, а вход платный ?

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