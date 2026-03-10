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Качи-Базар «Чисто Крымская хурма»

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, с.7, малый зал

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Собрали всё, что нужно для уютного настроения. Найти тот самый тёплый свитер и уникальные украшения на маркете. Закупиться фермерскими вареньями и крафтовым шоколадом. Согреться пряными напитками и выпечкой на фуд-корте. Узнать секреты эко-ухода на лекциях в Пространстве красоты. Смастерить осенний декор своими руками. Порадовать питомца в специальном собачьем уголке. И, конечно, сыграть в «Сбор урожая» — обменять штампы за покупки на классные подарки от организаторов. 3-4 октября с 12:00 до 20:00

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