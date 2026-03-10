Собрали всё, что нужно для уютного настроения. Найти тот самый тёплый свитер и уникальные украшения на маркете. Закупиться фермерскими вареньями и крафтовым шоколадом. Согреться пряными напитками и выпечкой на фуд-корте. Узнать секреты эко-ухода на лекциях в Пространстве красоты. Смастерить осенний декор своими руками. Порадовать питомца в специальном собачьем уголке. И, конечно, сыграть в «Сбор урожая» — обменять штампы за покупки на классные подарки от организаторов. 3-4 октября с 12:00 до 20:00