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Про событие
Маркет соберёт лучших мастеров и дизайнеров, чтобы ты мог выбрать действительно уникальные вещи. Что будет: 87 авторов зона мастер-классов: можно бесплатно попробовать создать изделия из синельной проволоки, роспись гипса, бисероплетение или брелоки из термоусадочной пленки, а также посетить коллажную встречу своп книг зона активностей: шахматы, шашки, создание овощей из воздушного пластилина или бумаги бесплатная бонусная система атмосфера тепла и уюта Расписание и стоимость мастер-классов: https://etovaznomarket.ru/ 19-20 сентября с 11:00 до 19:00
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