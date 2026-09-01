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Маркет «Это важно»

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Маркет соберёт лучших мастеров и дизайнеров, чтобы ты мог выбрать действительно уникальные вещи. Что будет: 87 авторов зона мастер-классов: можно бесплатно попробовать создать изделия из синельной проволоки, роспись гипса, бисероплетение или брелоки из термоусадочной пленки, а также посетить коллажную встречу своп книг зона активностей: шахматы, шашки, создание овощей из воздушного пластилина или бумаги бесплатная бонусная система атмосфера тепла и уюта Расписание и стоимость мастер-классов: https://etovaznomarket.ru/ 19-20 сентября с 11:00 до 19:00

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