Это будут два дня, в которые хочется никуда не спешить: бродить между столами, ощущать фактуры, примерять «то самое» и неожиданно находить вещи, которые будто ждали именно тебя. Собрали ещё больше локальных брендов — тех, кто делает не «просто красиво», а с настроением и характером. Здесь всё для ценителей рукотворного волшебства, немассовых тиражей и внимания к деталям. Будут украшения из натуральных камней, бисера и жемчуга, керамика и уютные вещи для дома, сумки и аксессуары из текстиля и кожи. Свечи, ароматы, уход — чтобы забрать с собой не только предмет, но и состояние. Вязаные вещи, интерьерные игрушки, авторские аксессуары и маленькие арт-объекты. 26-27 сентября с 12:00 до 20:00