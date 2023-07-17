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Куб

Москва, ул. Тверская, 3, -2 этаж

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Центр современного искусства, творческий кластер и музей в самом сердце Москвы, в нескольких шагах от Красной площади. На одной площадке можно увидеть и приобрести работы одних из лучших представителей современного искусства России. А в арт-магазине можно купить тиражную продукцию, подарки и сувениры, созданные художниками. Ежедневно: 12:00–21:00 Сайт: https://cube.moscow/
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Пишем об этом месте в блоге

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Комментарии

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Светлана
26 января 2025, 07:13

Интересные выставки, но я не понимаю современное искусство

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Юлия
20 ноября 2024, 19:09

>10 художников в одном месте. многообразие работ, спокойная атмосфера и удивительно приятный в самом помещении запах. можно сделать перерыв на кофе и купить мерч после. понравилось.

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Alena
14 сентября 2024, 02:27

Классная галерея!!! Вначале заходишь в пафосный и кичевый Карлтон (много золота, дорого-богато) и спускаешься в подвал. А там разрыв

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YOKLMN
1 сентября 2024, 18:58

Очень интересные выставки молодых художников и художниц, на выставку Антона Куприянова ходила очень много раз пока она не закончилась

Ю
Юля
18 августа 2024, 05:41

Обожаю это место, хожу всегда

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Анна Горбенко
23 сентября 2024, 12:43

Юля, ищу компанию сходить туда в ближайшее время.

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Александра
10 июля 2024, 21:29

Очень понравилось! Интересные выставки 👍🏻

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Соня
29 июня 2024, 01:22

Место, где всегда остаешься дольше, чем планировал. Удивляешься, кайфуешь, находишь кучу новых мыслей и идей.

С
Станислав
23 июня 2024, 02:16

Достаточно просторное место с приличным количеством разнообразных выставок. Чувствуется, что у владельцев есть вкус

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