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Комментарии
>10 художников в одном месте. многообразие работ, спокойная атмосфера и удивительно приятный в самом помещении запах. можно сделать перерыв на кофе и купить мерч после. понравилось.
Классная галерея!!! Вначале заходишь в пафосный и кичевый Карлтон (много золота, дорого-богато) и спускаешься в подвал. А там разрыв
Очень интересные выставки молодых художников и художниц, на выставку Антона Куприянова ходила очень много раз пока она не закончилась
Обожаю это место, хожу всегда
Юля, ищу компанию сходить туда в ближайшее время.
Очень понравилось! Интересные выставки 👍🏻
Место, где всегда остаешься дольше, чем планировал. Удивляешься, кайфуешь, находишь кучу новых мыслей и идей.
Достаточно просторное место с приличным количеством разнообразных выставок. Чувствуется, что у владельцев есть вкус
Интересные выставки, но я не понимаю современное искусство