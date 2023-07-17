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Театр-кабаре «Crave»

Москва, Лубянский пр-д, д. 15, стр. 2

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Московский Театр-кабаре Crave – уникальный формат для российского рынка современного искусства. Высокотехнологичные синтетические театральные шоу в спектре от кабаре до иммерсивного перформанса в самом сердце Москвы. Первый в России театр нового формата. Камерная атмосфера кабаре, уютные диванчики, столики с шампанским, внимательность к каждой детали — всё для истинных ценителей наслаждения.
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Комментарии

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Софья
05 апреля, 15:45

Думаю мне стоит побывать здесь ещё раз чтобы лучше понять это место, пишите если тоже хотите сходить но стесняетесь идти в одиночку

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Галина
12 января, 21:39

Ищу компанию) напишите, если тоже хотите сходить сюда

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Юля
3 февраля 2025, 00:24

Очень интересное место. Мне понравилось. Соглашусь, что приходить лучше с парой.

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Ксюша
26 января 2025, 05:29

Лучшее кабаре, уровень выше чем в Париже. Жду новое шоу 😋

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Лилия
22 января 2025, 16:16

Классная идея для свидания, мужчины!) Я бы с удовольствием туда пошла)

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Ирина
20 января 2025, 04:26

Сюда точно надо идти с парой! 😉

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Александра
16 января 2025, 03:44

Интересно сходить)

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Алёна
28 декабря 2024, 23:17

Пригласите даму в crave🫂

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Пётр
8 ноября 2024, 19:49

Одно из лучших мест для свиданий )

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Мэри
12 октября 2024, 06:29

Очень понравилось 🥰хочу ещё

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Кира
1 августа 2024, 03:30

Давно хочу сходить!

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