Московский Театр-кабаре Crave – уникальный формат для российского рынка современного искусства. Высокотехнологичные синтетические театральные шоу в спектре от кабаре до иммерсивного перформанса в самом сердце Москвы. Первый в России театр нового формата. Камерная атмосфера кабаре, уютные диванчики, столики с шампанским, внимательность к каждой детали — всё для истинных ценителей наслаждения.