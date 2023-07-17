Московский Театр-кабаре Crave – уникальный формат для российского рынка современного искусства. Высокотехнологичные синтетические театральные шоу в спектре от кабаре до иммерсивного перформанса в самом сердце Москвы. Первый в России театр нового формата. Камерная атмосфера кабаре, уютные диванчики, столики с шампанским, внимательность к каждой детали — всё для истинных ценителей наслаждения.
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Комментарии
Галина12 января, 21:39
Ищу компанию) напишите, если тоже хотите сходить сюда
Очень интересное место. Мне понравилось. Соглашусь, что приходить лучше с парой.
Лучшее кабаре, уровень выше чем в Париже. Жду новое шоу 😋
Классная идея для свидания, мужчины!) Я бы с удовольствием туда пошла)
Сюда точно надо идти с парой! 😉
Александра16 января 2025, 03:44
Интересно сходить)
Пригласите даму в crave🫂
Одно из лучших мест для свиданий )
Очень понравилось 🥰хочу ещё
Давно хочу сходить!
Думаю мне стоит побывать здесь ещё раз чтобы лучше понять это место, пишите если тоже хотите сходить но стесняетесь идти в одиночку