Интересный формат, на котором выступают комики с проверенным материалом. Лучшие из лучших выступают на сцене Камеди Хаба. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, которой заходит каждому зрителю. Комики, которые выступают на этом формате — участники таких проектов, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Самое главное, что состав всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.