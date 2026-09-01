ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Книжный клуб: «Время ждать»

Книжки с Картинками, улица Маршала Рыбалко, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Следующий книжный клуб будет посвящён комиксу «Время ждать» Юлии Никитиной. «Время ждать» — год человеческой жизни, упакованный в книгу. Иногда стоит сосредоточиться не на событиях, а на фоне событий: понаблюдать за снегопадом, или рассмотреть листья под ногами, полюбоваться цветами в летних сумерках. В этих простых вещах скрывается целый мир, его истории, образы и тихая поэзия. Будешь вместе с остальными участниками обсуждать, спорить, искать скрытые смыслы и делиться своими впечатлениями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста