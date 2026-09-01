Следующий книжный клуб будет посвящён комиксу «Время ждать» Юлии Никитиной. «Время ждать» — год человеческой жизни, упакованный в книгу. Иногда стоит сосредоточиться не на событиях, а на фоне событий: понаблюдать за снегопадом, или рассмотреть листья под ногами, полюбоваться цветами в летних сумерках. В этих простых вещах скрывается целый мир, его истории, образы и тихая поэзия. Будешь вместе с остальными участниками обсуждать, спорить, искать скрытые смыслы и делиться своими впечатлениями.