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Пикник в саду

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

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2300₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Лето — лучшее время, чтобы насладиться каждой свободной минуткой на свежем воздухе. Тебя приглашают на пикник, где в компании ведущей Ксении Баздеровой ты перенесёшься в эпоху, когда пикники были одними из главных летних событий в светском обществе. За традиционными угощениями, ароматным чаем из самовара и приятной беседой ты узнаешь, где любили отдыхать нижегородцы 150 лет назад, что такое пикниковый дресс-код и в чём заключались особенности курортной моды, погрузишься в эстетику прошлых столетий через винтажные артефакты, и почувствуешь всю прелесть летней повседневности представителей интеллигенции и высшего общества Российской империи, с её изяществом и особым шармом. В рамках программы ты научишься правилам ведения светской беседы и тонкостям лёгкого флирта на природе, сыграешь на траве в старинные игры — серсо и крокет, а главное — ты сможешь выстроить свою стратегию идеального пикника: от выбора соответствующей корзинки и наряда до организационных нюансов.

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