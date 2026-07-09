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  1. Нижний Новгород
  2. События

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль

Тихая
улица Ульянова, 4В

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произведения — четыре информационных табло с бегущими строками, — коротают время за беседой, балансирующей на грани бытовых наблюдений и философского рассуждения. Посещение постановки возможно в сопровождении автора по сеансам. Продолжительность 60 минут. Расписание посещения можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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