Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произведения — четыре информационных табло с бегущими строками, — коротают время за беседой, балансирующей на грани бытовых наблюдений и философского рассуждения. Посещение постановки возможно в сопровождении автора по сеансам. Продолжительность 60 минут. Расписание посещения можно посмотреть по кнопке «Купить билет».