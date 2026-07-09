Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
улица Ульянова, 4В
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произведения — четыре информационных табло с бегущими строками, — коротают время за беседой, балансирующей на грани бытовых наблюдений и философского рассуждения. Посещение постановки возможно в сопровождении автора по сеансам. Продолжительность 60 минут. Расписание посещения можно посмотреть по кнопке «Купить билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи