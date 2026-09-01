Любимая нижегородцами экскурсия по старинному кварталу. Бери своих друзей и приходи знакомиться с городской окраиной конца XIX века, которая спряталась в центре большого современного Нижнего. Для тех, кто хочет познакомиться с историей Трехсвятского квартала, прогуливаясь среди старинных домов по тихим улочкам, проникнутым особой атмосферой этого места. Совершишь прогулку по украшенному зимнему кварталу церкви Трех Святителей и посетишь отреставрированную городскую усадьбу с воссозданными историческими интерьерами конца XIX-начала XX веков. Важно! Все экскурсии по кварталу начинаются в Инфоцентре на Короленко, 18, расположенном на 1 этаже в правом крыле дома. Покажи билет администратору центра для проверки. Взамен получишь карту квартала и метку, где будет ждать гид.