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  1. Нижний Новгород
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Первый взгляд

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

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700₽
Возраст 12+

Про событие

Любимая нижегородцами экскурсия по старинному кварталу. Бери своих друзей и приходи знакомиться с городской окраиной конца XIX века, которая спряталась в центре большого современного Нижнего. Для тех, кто хочет познакомиться с историей Трехсвятского квартала, прогуливаясь среди старинных домов по тихим улочкам, проникнутым особой атмосферой этого места. Совершишь прогулку по украшенному зимнему кварталу церкви Трех Святителей и посетишь отреставрированную городскую усадьбу с воссозданными историческими интерьерами конца XIX-начала XX веков. Важно! Все экскурсии по кварталу начинаются в Инфоцентре на Короленко, 18, расположенном на 1 этаже в правом крыле дома. Покажи билет администратору центра для проверки. Взамен получишь карту квартала и метку, где будет ждать гид.

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