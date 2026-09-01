Винная дегустация. Мифы о вине
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Любишь вино, но едва ли разбираешься в сортах? А про вкусы и ароматы вообще молчишь? Хочешь осознанно покупать вино в магазине? А найти свой любимый сорт? Тебе помогут удивить всех вокруг своей винной подкованностью. «Мифы о вине» — расскажут самые азы винного мира. Важно: оплата билета будет наличными или переводом на карту. Сомелье Екатерина Смычёк.
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