Любишь вино, но едва ли разбираешься в сортах? А про вкусы и ароматы вообще молчишь? Хочешь осознанно покупать вино в магазине? А найти свой любимый сорт? Тебе помогут удивить всех вокруг своей винной подкованностью. «Мифы о вине» — расскажут самые азы винного мира. Важно: оплата билета будет наличными или переводом на карту. Сомелье Екатерина Смычёк.