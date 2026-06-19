Тур по барам Нижнего Новгорода
Рюмочная у Строганова, Нижне-Волжская набережная, 20
Начало:
Завершение:
от 1799₽ до 2399₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) - иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник. Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией, попутно узнают что-то новое о барах и барной культуре, не только со слов ведущего, а непосредственно на вкус или тактильно. За участие в этих активностях участники получают баллы, в финале награждение у кого их будет больше всего. Но как и всегда, всё же главное участие и неповторимый вайб. В билет включено: - Посещение 4 баров/клубов - Гид-ведущий - Приветственный шот в каждом баре - Барная игра - Призы для победителей - Фотки на память Экскурсии проходят каждые пятницу и субботу в 20:00
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