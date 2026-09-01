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Стендап на Рождественской | суббота

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клубе Нижнего Новгорода. Уютная атмосфера, оригинальные шутки и взрыв положительных эмоций гарантированы. Забудь про рутину и зарядись хорошим настроением. По сб с 19:00 до 20:30

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