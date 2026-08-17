Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
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Пётр Ботников
Отличное место!19 декабря 2025, 03:06
Алексей
Ценник космос24 октября 2025, 17:01
Вера
Забавное😊 Приятно так скоротать вечерок. Экскурсия закончилась рядом со стендап клубом на Рождественской. Любителям комедии будет логично и удобно продолжить вечер там😉4 октября 2025, 00:44
Вера
Классненько полазили по крышам) Хорошо так разнообразить выходной🧡22 сентября 2025, 23:34
Алексей
Ценник не адекватный7 сентября 2025, 22:50