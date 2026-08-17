Нижний Новгород
Нижний Новгород

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Нижний Новгород

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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Арт-пространства

Рекорд

улица Пискунова, 11
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Башня Мага

улица Володарского, 40
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Улей

Кожевенная улица, 6
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Дирижабль

Большая Покровская улица, 46
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Проект 56

Большая Печёрская улица, 56
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Найс

Кожевенная улица, 1А
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Есть с кем и куда сходить

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Нишевые события: главные нетакуси КАВРА

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

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«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения

Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.

Галереи

Тихая

улица Ульянова, 4В
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Что ещё

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Мастер-классы
Спектакли
Стендапы

Последние комментарии

Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

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Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

...

5 июля 2026, 02:37
Место: Нетеатр

Альбина

Молодцы, развиваются. Интересные концерты!!

7 мая 2026, 08:20
Место: Milo Concert Hall

Пётр Ботников

Отличное место!

19 декабря 2025, 03:06
Событие: За приоткрытой кухонной дверцей

Алексей

Ценник космос

24 октября 2025, 17:01
Событие: Стендап экскурсия

Вера

Забавное😊 Приятно так скоротать вечерок. Экскурсия закончилась рядом со стендап клубом на Рождественской. Любителям комедии будет логично и удобно продолжить вечер там😉

4 октября 2025, 00:44
Событие: Крыши Столицы Закатов

Вера

Классненько полазили по крышам) Хорошо так разнообразить выходной🧡

22 сентября 2025, 23:34
Событие: Завтрак в усадьбе

Алексей

Ценник не адекватный

7 сентября 2025, 22:50
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