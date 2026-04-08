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Проект 56
Нижний Новгород, Большая Печёрская улица, 56
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Арт-пространство в центре города, открытое для самых разных проектов: от выставок до спектаклей, от мастер-классов и лекций до ярмарок.
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