Планетарий 1
Нижний Новгород, проспект Гагарина, 35Н
Планетарий 1 — мультимедийная площадка в самом центре парка Швейцария. Впечатляющая полнокупольная программа для взрослых и детей, современное пространство для коворкинга и библиотека с панорамным видом на природу. https://www.nn.planetarium.one/
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