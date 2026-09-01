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Планетарий 1

Нижний Новгород, проспект Гагарина, 35Н

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Планетарий 1 — мультимедийная площадка в самом центре парка Швейцария. Впечатляющая полнокупольная программа для взрослых и детей, современное пространство для коворкинга и библиотека с панорамным видом на природу. https://www.nn.planetarium.one/
Карта места...

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