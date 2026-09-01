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Рекорд

Нижний Новгород, улица Пискунова, 11

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Это универсальное пространство культурной жизни Нижнего Новгорода, где тебя ждут выставки, фестивали и кинопремьеры в самом центре. Сайт: https://record-nn.ru/ Режим работы: ежедневно 08:00 — 20:00
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