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Улей

Нижний Новгород, Кожевенная улица, 6

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Место, в котором живёт искусство. Уютное арт-пространство в стиле лофт, где проводятся творческие встречи, мастер-классы и дружеские посиделки.
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