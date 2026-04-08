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Улей
Нижний Новгород, Кожевенная улица, 6
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Место, в котором живёт искусство. Уютное арт-пространство в стиле лофт, где проводятся творческие встречи, мастер-классы и дружеские посиделки.
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