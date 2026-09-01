Любить Сальвадора
проспект Гагарина, 35Н
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от 1300₽ до 2400₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Мультимедийный спектакль-сказка для взрослых, открывающий двери во вселенную Сальвадора Дали. Опираясь на психоанализ Зигмунда Фрейда, постановка переносит зрителя в мир снов, скрытых страхов и безумных фантазий великого сюрреалиста. Тебя ждёт визуальное исследование вечного конфликта творца с реальностью, обществом и собственной семьей. Это история о роковой связи художника с его музой, поиске баланса между земным и духовным, и о главном выборе его жизни — выборе в пользу бессмертия.
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