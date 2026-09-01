Оскар
Варварская улица, 32
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Премьера пластического спектакля «Оскар» об одиноком художнике, в жизни которого появляется женщина как мимолётное чудо, словно бабочка. Павел Алехин — режиссёр, танцор, клоун, актер знаменитого авангардного театра DEREVO (Санкт-Петербург- Дрезден) и участник Slava’s SNOW SHOW. Анна Гавалевич — актриса, танцор, перформер. Участница российских и зарубежных фестивалей уличного театра, танца и пантомимы.
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