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Центр театрального мастерства

Нижний Новгород, Варварская улица, 32

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Независимый профессиональный театр. Ориентиры команды – современная драматургия, экспериментальные формы, диалог со зрителем. Кроме спектаклей ЦТМ, на этой площадке можно увидеть постановки других камерных театров Нижнего Новгорода. Художественный руководитель – Евгений Пыхтин. Главный режиссер – заслуженный артист РФ Александр Сучков Телефон работает с 11:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье – с 15:00 до 19:00, если есть спектакли. Касса ЦТМ – в это же время. Оплатить билеты можно только наличными средствами.
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Комментарии

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Виталий
21 января 2025, 03:54

Был на циниках. Был под впечатлением.Пару раз в месяц постараюсь выбираться в этот театр

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