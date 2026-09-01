Независимый профессиональный театр. Ориентиры команды – современная драматургия, экспериментальные формы, диалог со зрителем. Кроме спектаклей ЦТМ, на этой площадке можно увидеть постановки других камерных театров Нижнего Новгорода. Художественный руководитель – Евгений Пыхтин. Главный режиссер – заслуженный артист РФ Александр Сучков Телефон работает с 11:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье – с 15:00 до 19:00, если есть спектакли. Касса ЦТМ – в это же время. Оплатить билеты можно только наличными средствами.