Постановка Владимира Золотаря переносит классику в сегодняшний день, сохраняя эмоциональную глубину оригинала. История купеческой жены, оказавшейся в вакууме равнодушия и осуждения Внутренняя пустота и давление общества приводят к внутреннему взрыву. Героиня, жившая во внешнем благополучии, сталкивается с выбором: оставаться пленницей обстоятельств или вырваться из них любыми средствами. Это рассказ о том, как бытовое существование человека перерастает в катастрофу, когда подавленные и накопленные чувства прорываются наружу, снося всё, что попадётся им по пути Жанр: криминальная драма