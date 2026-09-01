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Леди Макбет Мценского уезда

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Постановка Владимира Золотаря переносит классику в сегодняшний день, сохраняя эмоциональную глубину оригинала. История купеческой жены, оказавшейся в вакууме равнодушия и осуждения Внутренняя пустота и давление общества приводят к внутреннему взрыву. Героиня, жившая во внешнем благополучии, сталкивается с выбором: оставаться пленницей обстоятельств или вырваться из них любыми средствами. Это рассказ о том, как бытовое существование человека перерастает в катастрофу, когда подавленные и накопленные чувства прорываются наружу, снося всё, что попадётся им по пути Жанр: криминальная драма

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