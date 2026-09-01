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Катапульта

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Главный герой истории — 41-летний Вадим, человек несчастливый и невезучий. Жена с ним развелась, работы нет, да и друзей, видимо, не осталось. Внимательный к другим и ранимый, он никак не может построить свою жизнь в мире, пропитанном соревнованием и амбициями. «Как продолжать делать маленькие добрые шаги, когда проще сделать большой шаг навстречу злу?» — один из основных вопросов постановки. «Катапульта» — это спектакль-концерт. В нем прозвучат хиты середины 80-х и 90-х годов: групп «Кино» и Eagles, Михаила Круга и Оскара Бентона. Для некоторых сцен будут созданы оригинальные музыкальные темы.

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