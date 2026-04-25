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Машка и ТЭС

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Сказочный хоррор. В некотором царстве, в некотором матрёшковом государстве жила-была матрёшка Машка. Житьё её было не лёгким, из матрёшек она выбивалась. А как она с этим справлялась, про то и сказочка взрослая. Дело в том, что проблемы Машкины — это темы совсем не детские. И хоть образы все знакомые, в сказках и жизни встречались, говорят они про больное, что сегодня для всех актуально. Спектакль вырос из лаборатории в рамках Арт-резиденции Центра 800. Команда провела региональное исследование, погрузилась в культуру и обычаи Нижегородского края. Найденный материал оказался бездной, из которой исследователи выловили страшные песни, пугающие образы, необъяснимые ситуации, самобытную красоту, и близкую каждому боль — всё это и сплело сюжет сказки про маленькую матрешку Машку и непонятные и загадочные буквы Т Э С. Режиссёр — Кирилл Люкевич Актриса — Кристина Кондрина

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