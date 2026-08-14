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Омега (Omega)

ЦЕХ*
Варварская улица, 32

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Завершение:

700₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка французского медиахудожника и режиссёра Тома Ванза, 36 degres. Тома Ванз снимает фильмы-путешествия о многообразии и глубине космоса, раскрывая масштаб вселенной через микропроцессы. В своём творчестве он использует практические эффекты, химические реакции и пигменты, визуализируя чёрные дыры, туманности, взрывы сверхновых. Художник впервые представляет работы в России. Ранее его иммерсивные произведения можно было увидеть в парижском музее цифрового искусства Atelier des Lumiуres, на показе модного дома Dior, больших событиях брендов, DS4, Sulwhasoo и Garnier. Ванз снимал музыкальные клипы для мировых композиторов, а его фильм «Novae» получил престижную премию на Quantum Festival. С 2023 года художник посвятил себя миру иммерсивного искусства, реализуя амбициозные проекты по всему миру с использованием видеомэппинга и светодиодных-экранов. Омега (Omega)— иммерсивный выставочный проект, который стремится изменить человеческое восприятие вселенной через путешествие, стирающее грань между наукой, искусством и кино. Зритель оказывается вне привычных пониманий масштаба: бесконечный космос перед ним проявляется через микроскопические образы, созданные руками художника. Экспозиция выставки построена по принципу кинозалов — каждая работа представлена как самостоятельный фильм и часть общего пути сквозь космическую материю. Тома Ванз подготовил пять иммерсивных работ. Режим работы: Вт–Вс: 12:00–21:00 Пн – выходной

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