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В состоянии аффекта

Пакгаузы
улица Стрелка, 21Ж

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

В эпоху барокко в Европе существовала особая музыкально-эстетическая теория аффектов. Под аффектами тогда понимали некие «фиксированные» эмоциональные состояния человека. И каждое из этих состояний имело жесткий набор музыкальных выразительных средств. Этот проект исследует феномен барочного «аффекта» — главной эмоции в каждой арии того периода и то, как этот аффект присутствует в современной жизни и как его можно выразить через цвет, форму, образ. Спектакль «В состоянии аффекта» устроен по принципу итальянского оперного пастиччо (pasticcio). Это венок из знаменитых арий и инструментальных фрагментов из опер и концертов Антонио Вивальди, Николы Порпоры, Алессандро Скарлатти, Риккардо Броски и Георга Фридриха Генделя. Каждая из арий, которую ты услышишь, представляет собой музыкальное воплощение того или иного аффекта в фантазийной арт-интерпретации Саши Фроловой.

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