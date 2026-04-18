В эпоху барокко в Европе существовала особая музыкально-эстетическая теория аффектов. Под аффектами тогда понимали некие «фиксированные» эмоциональные состояния человека. И каждое из этих состояний имело жесткий набор музыкальных выразительных средств. Этот проект исследует феномен барочного «аффекта» — главной эмоции в каждой арии того периода и то, как этот аффект присутствует в современной жизни и как его можно выразить через цвет, форму, образ. Спектакль «В состоянии аффекта» устроен по принципу итальянского оперного пастиччо (pasticcio). Это венок из знаменитых арий и инструментальных фрагментов из опер и концертов Антонио Вивальди, Николы Порпоры, Алессандро Скарлатти, Риккардо Броски и Георга Фридриха Генделя. Каждая из арий, которую ты услышишь, представляет собой музыкальное воплощение того или иного аффекта в фантазийной арт-интерпретации Саши Фроловой.