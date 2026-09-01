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Violentor

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Сырой, злой и бескомпромиссный трэш-метал из европейского подполья. Чистая ярость, скорость и звук, который бьёт без предупреждения. При поддержке: Deck (хардкор-панк) Step to Freedom (краст / стенчкор) D-Ctatorshit (метал-панк / д-бит) Chesterfield (стомп-хардкор)

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