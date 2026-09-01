Сырой, злой и бескомпромиссный трэш-метал из европейского подполья. Чистая ярость, скорость и звук, который бьёт без предупреждения. При поддержке: Deck (хардкор-панк) Step to Freedom (краст / стенчкор) D-Ctatorshit (метал-панк / д-бит) Chesterfield (стомп-хардкор)