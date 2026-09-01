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Аккорды Вселенной

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Анхель Онтальва — испанский гитарист, композитор и художник, основатель и бессменный лидер группы October Equus, одной из самых ярких команд на сцене авангардного прогрессив-рока. Творчество Онтальвы известно далеко за пределами Испании — в его музыке причудливо переплетаются прогрессив-рок, джаз, свободная импровизация и этнические мотивы. Музыкант представляет в России свою новую программу «Аккорды Вселенной». В неё вошла сюита, вдохновлённая историей полёта Валентины Терешковой, а также значительная часть цикла Shaman Rock, посвящённого Байкалу. Кроме того, в концерте звучат несколько инструментальных пьес из сольных альбомов Онтальвы, в первую очередь из последнего на сегодняшний день — Persian Courtyard.

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