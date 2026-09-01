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Lithium

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дарк фолк метал шоу. Lithium — самобытная группа, зародившаяся в Белгороде и покоряющая страну уникальным звучанием, сочетающим традиции народной музыки и современной альтернативы. Это мощь гитарных рифов, глубина лирического вокала и мелодичность фолк-мотивов в актуальном рок-звучании. Группа завоевала аудиторию Тик-Ток и многочисленных слушателей благодаря платиновым трекам «Красна девица» и «Царевна несмеяна», собравших воедино народные сказки, подчёркнутые колоритным вокалом, и драйв рок-музыки, на фоне которой уходящие к традиционным русским гармониям мелодии звучат еще более цепко и проникновенно. 18:30 — встреча с артистами 19:00 — открытие дверей 20:00 — начало концерта

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