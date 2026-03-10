Alcatraz
Нижний Новгород, Почаинская улица, 17С
Alcatraz - бар, концертная площадка в Нижнем Новгороде, куда ссылают самые безбашенные концерты и самые отъявленные вечеринки. Режим работы: Четверг 19:00 - 23:00 Пятница 19:00 - 5:00 Суббота 19:00 - 5:00 Воскресенье 19:00 - 23:00
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Sehnsucht. Rammstein трибьют
Шоу-трибьют, на котором исполнят самые сильные хиты Rammstein. ......
от 1000₽
Pra(Killa'Gramm)
Независимый исполнитель, участник многих баттл площадок. В программе твои люб...
от 1200₽
Адаптация Пчёл
Свой день рождения группа «Адаптация Пчёл» отмечает особенными электрическими ко...
от 1300₽
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Нижний Новгород станет эпицентром драм-н-бейс события осени. — Мощь мейнстрима ...
500₽
Сибирское Метал Вторжение
Accidental Death Benefit и Нордстронг при взрывной поддержке Mangled устроят нас...
700₽
джинсы тарковского
джинсы тарковского — группа из Санкт-Петербурга, создающая музыку на стыке жанро...
от 1200₽
System Of A Down трибьют
В 1994 году на свет родился коллектив, который стал настоящим прорывом в альтерн...
от 1200₽
Нравится