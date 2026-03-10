  1. Нижний Новгород
  2. Места
  3. Клубы

Alcatraz

Нижний Новгород, Почаинская улица, 17С

Телефон

ВКонтакте

Alcatraz - бар, концертная площадка в Нижнем Новгороде, куда ссылают самые безбашенные концерты и самые отъявленные вечеринки. Режим работы: Четверг 19:00 - 23:00 Пятница 19:00 - 5:00 Суббота 19:00 - 5:00 Воскресенье 19:00 - 23:00
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

Sehnsucht. Rammstein трибьют
Sehnsucht. Rammstein трибьют

Шоу-трибьют, на котором исполнят самые сильные хиты Rammstein. ......

Alcatraz

от 1000₽

Pra(Killa'Gramm)
Pra(Killa'Gramm)

Независимый исполнитель, участник многих баттл площадок. В программе твои люб...

Alcatraz

от 1200₽

Адаптация Пчёл
Адаптация Пчёл

Свой день рождения группа «Адаптация Пчёл» отмечает особенными электрическими ко...

Alcatraz

от 1300₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

Нижний Новгород станет эпицентром драм-н-бейс события осени. — Мощь мейнстрима ...

Alcatraz

500₽

Lithium
Lithium

Дарк фолк метал шоу. Lithium — самобытная группа, зародившаяся в Белгороде и по...

Alcatraz

от 1000₽

Сибирское Метал Вторжение
Сибирское Метал Вторжение

Accidental Death Benefit и Нордстронг при взрывной поддержке Mangled устроят нас...

Alcatraz

700₽

Грай
Грай

Этой осенью Грай представит новый релиз и презентует его в рамках большого тура....

Alcatraz

от 1800₽

джинсы тарковского
Выбор редакции
джинсы тарковского

джинсы тарковского — группа из Санкт-Петербурга, создающая музыку на стыке жанро...

Alcatraz

от 1200₽

System Of A Down трибьют
System Of A Down трибьют

В 1994 году на свет родился коллектив, который стал настоящим прорывом в альтерн...

Alcatraz

от 1200₽

Ещё клубы в городе Нижний Новгород

Ресурс

Нижне-Волжская набережная, 19к1
Карточка

Alcatraz

Почаинская улица, 17С
Карточка

Nenavist'

Нижне-Волжская набережная, 19к1
Карточка

Комментарии

Аватар
Владимир
27 августа 2025, 14:00

Нравится

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста