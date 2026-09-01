Сибирское Метал Вторжение
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Accidental Death Benefit и Нордстронг при взрывной поддержке Mangled устроят настоящую звуковую осаду. Без компромиссов. Без пощады. Только жёсткие риффы, шквал ударных и чистая ярость сцены.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи